Трампу предъявили обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

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Американский Минюст предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на письмо ведомства.

Согласно обращению, новые обвинения содержат статьи о сговоре, цель которых заключалась в обмане Соединенных Штатов и оказании влияния на свидетелей.

Накануне Трамп заявлял, что министерство юстиции дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021-го. После этого ему должны вынести обвинения.

Он рассказал, что прокурор ведомства Джек Смит направил ему письмо, в котором утверждается, что экс-президент является подозреваемым в рамках расследования этого дела.

В мае Трамп пообещал помиловать участников штурма в случае победы на выборах президента США. Он подчеркнул, что не сможет снять обвинения с каждого, однако это все равно будет большая часть осужденных.

6 января 2021-го сторонники бывшего президента ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал действующий глава государства Джо Байден. Известно, что в результате происшествия несколько человек умерли.

Первые открытые слушания по штурму Капитолия начались в Вашингтоне