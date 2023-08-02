Захарова прокомментировала новые обвинения против Трампа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предъявление судом экс-президенту США Дональду Трампу новых обвинений. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало", – сыронизировала она.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Трамп должен явиться в суд 3 августа, по новым обвинениям ему грозит более 50 лет тюрьмы.

В пресс-службе экс-президента уже заявили, что новые обвинения против Трампа являются вмешательством в выборы 2024 года со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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