Жительницу Техаса обвинили в угрозах убийством судье по делу Трампа – СМИ

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Жительницу Техаса Эбигейл Джо Шри обвинили в угрозах убийством окружной судье США Тани Чуткан, которая рассматривает дело в отношении экс-главы страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на показания спецагента Федеральной службы охраны Джошуа Генри.

Согласно информации, 5 августа обвиняемая позвонила в кабинет судьи и оставила голосовое сообщение.

"Ты у нас на прицеле, мы хотим убить тебя. Если Трамп не будет избран в 2024 году, мы придем, чтобы убить тебя", – приводятся слова жительницы Техаса.

Телеканал добавил, что адвокат обвиняемой не стал комментировать произошедшее.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

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