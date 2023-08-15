Хиллари Клинтон назвала предъявление обвинений Трампу "ужасным моментом" для США

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Бывший американский государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что предъявление обвинений экс-главе страны Дональду Трампу является "ужасным моментом" для государства. Ее слова передает телеканал MSNBC.

"Я расстроена, что у нас есть бывший президент, которому были предъявлены обвинения по стольким преступлениям. Это поднимает вопрос о том, выживет ли наша демократия или нет", – подчеркнула она.

Клинтон добавила, что ее радует только работающая система правосудия.

Утром 15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

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