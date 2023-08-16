Прокуратура в США просит назначить суд по делу Трампа на 4 марта

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Прокурор округа Фултон штата Джорджия в США Фэни Уиллис предложила назначить разбирательство по делу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о вмешательстве в выборы на 4 марта следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что Трамп и другие обвиняемые по данному делу должны явиться в суд для формального предъявления обвинений в первых числах сентября.

Ранее большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Бывший глава Белого дома в ответ на это заявил, что представит доклад о фальсификации выборов в Джорджии в 2020 году. По словам Трампа, доклад будет представлен 21 августа в Бедфорде.