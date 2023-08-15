Трамп представит доклад о фальсификации результатов выборов в Джорджии 21 августа

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что представит доклад о фальсификации выборов в Джорджии в 2020 году. Об этом экс-глава страны сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, доклад будет представлен в 11:00 (18:00 по московскому времени) 21 августа в Бедфорде. Бывший президент призвал снять все обвинения.

"Они никогда не преследовали тех, кто сфальсифицировал итоги выборов, но только тех, кто боролся с фальсификаторами!" – подчеркнул он.

Утром 15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

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