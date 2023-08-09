09 августа, 23:29Политика
В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
Фото: AP/TAСС/Jacquelyn Martin
Семья президента США Джо Байдена в то время, когда он был вице-президентом, получала миллионы долларов из-за рубежа, в том числе от бизнесменов России, Украины и Казахстана. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер.
"Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", – указано в документе, опубликованном на сайте конгрессмена.
Комер утверждает, что комитет установил наличие выплат семье Байдена и их бизнес-партнерам из-за рубежа на сумму более чем в 20 миллионов долларов.
Речь в том числе идет о средствах, которые в 2014 году, по заявлению конгрессмена, российская предпринимательница Елена Батурина перевела в подставную компанию, связанную с сыном Джо Байдена – Хантером Байденом. Кроме того, Байден-младший со своим партнером получали деньги от украинской энергетической компании Burisma Holdings.
Ранее стало известно о срыве следственной сделки между американской прокуратурой и сыном президента США Джо Байдена Хантером. По данным представителей обвинения и защиты, суд не согласился с условиями, которые были поставлены во время договора сторон.
До этого в СМИ сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.
Сын американского лидера признал вину по двум налоговым правонарушениям и обвинению, которое связано с хранением оружия.
Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов
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