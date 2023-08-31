Журналист Такер Карлсон заявил, что США начнут войну с Россией в 2024 году

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Американская администрация собирается начать полномасштабную войну с Россией в следующем году, чтобы сохранить свою власть в Штатах. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью на YouTube-канале Adam Carolla.

По оценке Карлсона, США не смогут победить в таком противостоянии, однако американские власти хотят начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени.

Журналист также заявил, что преследование политических оппонентов, в частности, экс-президента США Дональда Трампа, ставит членов администрации главы Белого дома Джо Байдена на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша.

Карлсон заявил, что если граждан США действительно волнует перспектива возможной войны с Россией, то необходимо давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас.

Так, по его словам, Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, поскольку украинских войск без Североатлантического альянса не существует.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США значительно вовлечены в украинский конфликт, а президент страны Джо Байден не в состоянии это прекратить.

До этого кандидат в президенты США Вивек Рамасвами допустил исчезновение Соединенных Штатов в случае конфликта с Россией и Китаем.