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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами допустил исчезновение Соединенных Штатов в случае конфликта с Россией и Китаем. Об этом он сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Так, по словам Рамасвами, у Штатов нет возможностей по защите от ядерного оружия. Кроме того, он указал на проблемы в национальной обороне США.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что расширение блока НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион может спровоцировать новую холодную войну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада являются настолько наглыми, что живут по собственным правилам и ведут войну против России.

Он подчеркнул, что западные страны устанавливают правила отдельно для каждого государства. Однако Россия имеет волю и силы не жить согласно подобным установкам.