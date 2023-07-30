Британцы увидели признаки подготовки Китая к войне

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Тот факт что Китай в последние годы озабочен закупкой сырья, топлива и продовольствия может свидетельствовать о его подготовке к войне. Такое мнение озвучили журналисты британского еженедельника The Economist.

В издании напомнили, что КНР уже десятилетиями занимается укреплением своей армии, повышением проводовольственной безопасности, а также развитием экономики, чтобы противостоять санкциям.

"Все эти действия породил страх перед войной, но они не обязательно означают, что она неизбежна", – пишет The Economist.

Конфликт, о котором идет речь, связан с желанием Пекина вернуть Тайвань под свой контроль. Журналисты считают, что пока Китай ведет себя осторожно, но если он начнет готовиться к противостоянию, то об этом скажут нетипичные для его рынка закупки.

Ранее в Минобороны КНР выразили США протест в связи с новыми поставками вооружений Тайваню. В ведомстве заявили, что Штаты превращают остров в пороховую бочку.

