Свыше 50 воздушных аппаратов ВС Китая зафиксированы возле Тайваня за 30 часов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны/Вадим Савицкий

За последние 30 часов Вооруженные силы Тайваня обнаружили в воздушном пространстве возле острова свыше 50 воздушных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство острова.

26 воздушных аппаратов зафиксировали за сутки, истекшие к 06:00 по местному времени (01:00 мск), и еще 25 – за утро пятницы (к 07:30 мск). Из них 32 воздушных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону ПВО острова.

По данным Минобороны Тайваня, со стороны Вооруженных сил Китая в полетах применялись истребители Су-30, J-10, J-16, многоцелевые самолеты Y-8 и Y-9, стратегические бомбардировщики H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, разведывательные беспилотники BZK-005 и противолодочные вертолеты Z-9. Также в районе острова обнаружили 11 кораблей НОАК.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

Уточнялось, что Тайвань запросил у США различные боеприпасы калибра 30 миллиметров, а также запасные части и детали для колесной техники и вооружений.

Минобороны КНР выразило в связи с этим протест. В ведомстве заявили, что США грубо вмешиваются во внутренние дела КНР и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы. Минобороны КНР призвало Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, а также всевозможные формы военных контактов между США и этим островом.

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