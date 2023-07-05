Минобороны КНР выразило протест в связи с поставками США оружия Тайваню

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Новые поставки США вооружения Тайваню превращают остров в пороховую бочку. Об этом говорится в заявлении Минобороны Китая, пишет ТАСС.

В военном ведомстве подчеркнули, что китайская сторона выражает решительный протест в связи с поставками вооружений в тайваньский регион. В заявлении также говорится, что США грубо вмешиваются во внутренние дела КНР и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы.

Минобороны КНР призвало Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, а также всевозможные формы военных контактов между США и этим островом.

В ведомстве отметили, что Народно-освободительная армия Китая всегда готова решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны, а также поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

Уточнялось, что Тайвань запросил у США различные боеприпасы калибра 30 миллиметров, а также запасные части и детали для колесной техники и вооружений.

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