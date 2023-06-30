Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на 440 миллионов долларов

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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США сообщает РИА Новости.

"Потенциальная продажа позволит повысить безопасность (Тайваня) и поможет сохранить политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе", – заявили в Агентстве.

Тайвань запросил у США различные боеприпасы калибра 30 миллиметров, а также запасные части и детали для колесной техники и вооружений.

Ранее Тайвань заявил, что будет уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая в случае их вхождения в 12-мильную зону возле острова. Эту зону Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством.

24 июня на острове зафиксировали приближение к Тайваню 5 кораблей и 19 летательных аппаратов китайской армии. Не менее восьми воздушных аппаратов Китая приблизились к острову на 24 мили.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт из-за Тайваня, если он произойдет, будет иметь разрушительный характер. Он подчеркнул, что США стремятся поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, и отметил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне с Китаем.



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