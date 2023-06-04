Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США у Тайваня – СМИ

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Корабль военно-морских сил КНР опасно сблизился с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Об этом сообщает канадская телекомпания Global News.

Сообщается, что китайские моряки приблизились к эсминцу менее чем на 150 метров и "чуть было не вызвали столкновение". Американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Канадские корабли совместно с американскими участвуют в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило о нарушении китайским кораблем правил движения в безопасных водах. Представитель посольства КНР в Канаде, в свою очередь, отметил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали корабли США и Канады на законной основе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.

Он сообщил, что китайский истребитель совершил опасный маневр, пролетев прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая. По его словам, самолеты ВВС США летели в международном воздушном пространстве, выполняя регулярные операции, однако китайский пилот решил предпринять опасные действия, близко приблизившись к борту американского самолета.