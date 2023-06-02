Эксперт заявил, что начало войны между США и КНР зависит от России

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Россия может проводить сбалансированную политику, а может встать полностью на сторону КНР, выразил мнение президент Института мировой экономики и международных отношений Александр Дынкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы можем занять как балансирующую роль между Китаем и США, так и полностью стать на сторону Китая. Сегодня китайцы никоим образом, с моей точки зрения, не могут допустить уменьшения роли России. Они достигнут ядерного паритета с американцами только лет через десять. Им, безусловно, нужен крепкий тыл", – сказал эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Пекин в опасных военных действиях против Вашингтона и его союзников. Так он прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая.

По его словам, самолеты ВВС США пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции, однако китайский пилот предпринял опасные действия, близко приблизившись к борту американского самолета.

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