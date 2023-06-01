В США встревожены из-за возможной угрозы со стороны российского флота – СМИ

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В США встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на обозревателя New York Times Стивена Эрлангера.

Он подчеркнул, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, усиливая тем самым конкуренцию в регионе.

По словам Эрлангера, в Штатах опасаются, что модернизированный российский флот сможет пройти через проливы между Исландией, Гренландией и Великобританией.

"Шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами", – пояснил обозреватель.

Он также указал на серьезные уязвимые места Североатлантического альянса на Севере, в то время как Россия остается арктической державой с современным вооружением и военно-морскими базами в этом регионе. Эрлангер считает, что сдерживание РФ в Арктике является одной из наиболее приоритетных задач НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть планы развития Северного морского пути вместе со странами-партнерами. Как подчеркнул российский президент, развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом страны. На проекте не будут экономить, резюмировал Путин.

До этого глава государства сообщил, что Россия и Китай готовы учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути. Такое заявление было сделано после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. РФ считает перспективным сотрудничество с КНР в освоении транзитного потенциала пути, отметил президент.