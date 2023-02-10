Развитие инфраструктуры РФ и КНР в Арктике несет угрозу для Северной Америки – адмирал США

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Развитие Россией и Китаем инфраструктуры в Арктике повышает уровень угрозы для Северной Америки. С таким заявлением выступил глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл.

Они расширяют и развивают инфраструктуру региона, что повышает вероятность того, что Северная Америка окажется под угрозой", – приводит слова адмирала ТАСС.

По словам Кодла, за последнее десятилетие Россия значительно укрепила военные возможности в Арктике. Кроме того, адмирал заявляет, что Китай также увеличивает свое влияние в регионе, в том числе через инициативу Пекина по созданию "Полярного шелкового пути", который соединит Китай и Европу через Арктику.



Кодл считает, что Китай и Россия якобы занимаются "милитаризацией Арктики". Он заявляет, что действия стран будут "ущемлять свободу судоходства Северного морского пути".

По словам адмирала, США и союзники увеличили число военных учений в Северной Атлантике.

Ранее сенатор США Ангус Кинг заявил, что Арктика может стать центром конфликта с РФ. По его словам, изменение климата привело к ажиотажу вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.

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