В США возмутились освоением Россией Арктики

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РФ слишком активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, заявила внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в статье для The Hill.

"За 20 лет существования (Арктического. – Прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе", – говорится в материале.

По словам эксперта, американская сторона долго не обращала внимания на Арктику и тем самым помогла Москве достаточно там закрепиться.

"Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", – отметила Фрэнси.

Она подчеркнула, что для РФ важен Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между европейскими и азиатскими странами.

Кроме того, уточнила Фрэнси, РФ начала разведку нефти. При этом, по словам эксперта, государство говорит о том, что ее подводный континентальный шельф лежит под основной частью Северного Ледовитого океана.

Ранее Москва призвала Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Такое заявление временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров сделал в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря.

Вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.