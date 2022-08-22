В Британии призвали военных подготовиться к возможной войне с Россией

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Военнослужащие Британии должны подготовиться и предупредить своих близких о том, что они могут быть отправлены на войну с Россией. Об этом заявил уоррент-офицер Пол Карни в официальном журнале британской армии Soldier.

"Я прошу, чтобы вы обсудили с ними (родственниками – Прим. ред.) возможное развертывание прямо сейчас", – подчеркнул он.

Уоррент-офицер также рекомендовал военным найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135. Его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31.

Позднее Великобритания подала заявку на пролет разведывательного самолета над территорией России. В Минобороны РФ подчеркнули, что рассматривают данные действия Лондона как целенаправленную провокацию, отметив, что все ее возможные последствия будут лежать исключительно на британской стороне.

Временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров позже призвал Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.