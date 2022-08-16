Великобритания подала заявку на пролет самолета-разведчика над Россией – Минобороны

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Великобритания подала заявку на пролет разведывательного самолета над территорией России. Воздушно-космическим силам РФ поставлена задача не допустить нарушения границы, сообщает министерство обороны РФ.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что рассматривают данные действия Лондона как целенаправленную провокацию, отметив, что все ее возможные последствия будут лежать исключительно на британской стороне.

Вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.