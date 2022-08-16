Шойгу заявил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в холодную войну

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Текущая ситуация в сфере безопасности на европейском континенте гораздо хуже, чем в наиболее напряженные периоды холодной войны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность Альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность", – сказал министр на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия – 2022".

Шойгу отметил, что в Европу были переброшены значительные силы американской армии, а также в разы выросла численность войск НАТО, размещенных в странах Восточной и Центральной Европы. При этом он подчеркнул, что переброска дополнительных сил Альянса на восток началась еще до начала спецоперации на Украине.

"НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования Альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", – заявил Шойгу.

Он напомнил, что в сферу влияния НАТО были включены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка и Ближний Восток. По словам Шойгу, Запад руководствуется простой и ультимативной логикой в вопросе усиления своего доминирования.

"Либо кандидат в демократические партнеры Альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на правильную сторону истории. Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия", – отметил Шойгу.

Он добавил, что на смену этому порядку должна прийти новая система международных отношений, основанная на правилах.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны стараются заставить независимые государства подчиняться своей воле и жить по своим правилам для сохранения доминирования и паразитирования на них. Он отметил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты и гражданские войны.