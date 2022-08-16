Шойгу рассказал о потерях украинской армии в ходе спецоперации

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Реальные потери военных ВСУ огромные, однако руководство Украины скрывает настоящие цифры, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия – 2022".

"Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности", – цитирует его РИА Новости.

При этом показания украинских военнопленных дают возможность сформировать истинное представление о происходящем.

По словам министра, роль Украины в тактике ведения боевых действий Запада сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию.

По его словам, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель является обновленным изданием неоколониализма, миром для избранных, в котором права всех остальных попираются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

