Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх – Путин

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Запад цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, сообщил Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

По его словам, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель является обновленным изданием неоколониализма, миром для избранных, в котором права всех остальных попираются.

"Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию", – сказал президент.

Попытки сдерживания он назвал желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

"Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", – заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что международное право сегодня подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам.

Глава государства отметил, что в последнее время все чаще слышны разговоры о несостоятельности международного права в современных условиях, иногда его и вовсе предлагают отменить. Сам Путин признает необходимость модернизации международных норм, однако считает, что их неэффективность кроется в действиях самих государств.