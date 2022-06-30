Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх – Путин

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Запад цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, сообщил Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.
По его словам, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель является обновленным изданием неоколониализма, миром для избранных, в котором права всех остальных попираются.
"Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию", – сказал президент.
Попытки сдерживания он назвал желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.
"Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", – заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что международное право сегодня подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам.
Глава государства отметил, что в последнее время все чаще слышны разговоры о несостоятельности международного права в современных условиях, иногда его и вовсе предлагают отменить. Сам Путин признает необходимость модернизации международных норм, однако считает, что их неэффективность кроется в действиях самих государств.
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