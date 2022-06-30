Путин заявил о подмене международного права диктатом отдельных стран

Фото: kremlin.ru
Международное право сегодня подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам Петербургского международного юридического форума.
Глава государства отметил, что в последнее время все чаще слышны разговоры о несостоятельности международного права в современных условиях, иногда его и вовсе предлагают отменить. Сам Путин признает необходимость модернизации международных норм, однако считает, что их неэффективность кроется в действиях самих государств.
"Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма", – сказал президент.
По его словам, некоторые государства, веря в свою исключительность, переступают через международное право, игнорируют нормы свободы слова и неприкосновенности собственности. В связи с этим российский лидер считает опасным доминирование в мире одной страны или группы стран.
Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что главным для России является сохранение независимости и самостоятельности. Если РФ потеряет суверенитет, то она превратится в поставщика нефти, газа, пеньки и седел, считает президент.
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