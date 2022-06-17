Если у РФ не будет суверенитета, она будет производить только нефть, газ и пеньку – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Если Россия потеряет суверенитет, то она превратится в поставщика нефти, газа, пеньки и седел, заявил Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что главным для России является сохранение независимости и самостоятельности, а также обеспечение развития на благо будущих поколений. Также Путин затронул тему возможного дефицита некоторых товаров, в частности упаковки.
"Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую нам не смогут заменить наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами", – добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации России на Украине является решением суверенной страны, основанным на праве отстаивать свою безопасность.
По его словам, это решение было вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз.
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
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