Сечин заявил, что суд ЕС признал целью санкций против "Роснефти" ущерб экономике РФ

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Суд Евросоюза признал целью введения санкций в 2014 году против компании "Роснефть" нанесение ущерба российской экономике, заявил глава компании Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума.

"Таким образом, суд ЕС прямо признал, что целью санкций против "Роснефти" является причинение ущерба экономике России и ее гражданам, что нанесение такого ущерба является допустимым и правомерным, если это отвечает внешнеполитическим целям ЕС", – цитирует его ТАСС.

По словам Сечина, отказав компании в отмене введенных санкций, европейский суд признал важность роли "Роснефти" в развитии России и наполнения бюджета.

Кроме того, глава "Роснефти" подчеркнул, что антироссийские санкции разрушили основы сложившихся после Второй мировой войны прав на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде.

Ранее Владимир Путин назвал санкции обоюдоострым оружием. По его словам, политика Запада привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономике своих стран. Так, отметил Путин, потери европейских стран от санкций против РФ по итогам года могут превысить 400 миллиардов долларов.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал постепенно осознавать свою неспособность выжить без России, в связи с чем вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций.

