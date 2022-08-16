Путин заявил о попытках Запада сохранить доминирование

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Западные страны стараются заставить независимые государства подчиняться своей воле и жить по своим правилам для сохранения доминирования и паразитирования, заявил Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия–2022".

"США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью – сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Российский лидер подчеркнул, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире.

