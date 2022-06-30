Нежелание Запада смотреть правде в глаза повышает риск импульсивных действий – Путин

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Догматизм, груз прошлого и нежелание смотреть правде в глаза повышают риск непродуманных импульсивных действий со стороны Запада, заявил Владимир Путин в штаб-квартире СВР.

"Запад пытается игнорировать неудобную для себя реальность – формирование многополярного мироустройства. Безусловно, полностью не замечать этих объективных тенденций они, конечно, не могут. Но в своей практической политике руководствуются одной целью – любыми средствами сохранить свое доминирование", – приводит слова российского президента РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Российский лидер подчеркнул, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире.