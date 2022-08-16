Россия начала спецоперацию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН, чтобы остановить геноцид жителей Донбасса, заявил Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам президента России, сегодня коллективный Запад целенаправленно уничтожает систему безопасности в Европе, создавая новые военные блоки и расширяя НАТО на восток. Он подчеркнул, что народу Украины в этом противостоянии была уготовлена роль пушечного мяса, а все проявления неонацизма и массовые убийства жителей Донбасса игнорировались.
"В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", – говорится в обращении Путина к участникам Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил, что страны должны приложить все необходимые усилия для восстановления уважения к международному праву и его основополагающим принципам.
"И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки", – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия ценит своих союзников, которые не прогибаются перед гегемоном. Он подчеркнул, что такие государства настроены решать проблемы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов. Именно они вносят вклад в защиту многополярного мира, добавил президент.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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