Путин указал на тщетность попыток отменить русскую культуру

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Владимир Путин заявил, что попытки отменить русскую культуру являются тщетными. Об этом глава государства упомянул в обращении к участникам и гостям фестиваля "Таврида.АРТ", передает РИА Новости.

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории", – заявил президент России.

Путин также пожелал посетителям фестиваля "продолжать традиции культуры" и "обеспечивать преемственность поколений".

Гостей и участников проекта "Таврида.АРТ" президент РФ назвал яркими и творческими личностями, которых объединяет вера в справедливость и любовь к родине. Глава государства добавил, что эти качества и сделали культуру России великой, а сам народ – непобедимым.

В своем обращении Владимир Путин рассказал, что в 2022 году на фестиваль приехали и коллективы, и артисты из Донецкой и Луганской Народных Республик. Президент заметил, что творческими достижениями участники фестиваля поддерживают героев Вооруженных сил РФ.

В июле Владимир Путин заявил, что Россию невозможно оторвать от мира. Он подчеркнул, что страна, несмотря на санкции со стороны Запада, не будет идти на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.