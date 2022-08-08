Путин наградил Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается вклад Шахназарова в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

Народный артист России Карен Шахназаров возглавляет киноконцерн "Мосфильм" с 1998 года.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Президент отметил их мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.