Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

14:52

Шахназаров предложил ввести в школы курс отечественного кино

культура кино образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров предложил ввести в школьную программу курс отечественного кино. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Во Франции это есть, во многих странах кино введено в школьную программу. У нас этого нет, но не нам решать", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, "Мосфильм" готов сотрудничать с министерством просвещения РФ для показа фильмов в школах. Шахназаров отметил, что ежедневно он подписывает десятки просьб о бесплатном показе фильмов в регионах.

"Мы разрешаем, постоянно занимаемся этим. Если министерство просвещения хочет заниматься воспитанием детей с помощью кинематографа, мы готовы оказывать максимальную поддержку, но сами мы не можем инициировать", – заключил он.

Летом на "Мосфильме" появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе.

В новом павильоне можно построить любую декорацию: от тропического леса до башен "Москва-Сити". Акустическая система позволяет писать чистый звук прямо на съемочной площадке. Одновременно на площадке могут находиться до тысячи актеров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика