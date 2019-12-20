Шахназаров предложил ввести в школы курс отечественного кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров предложил ввести в школьную программу курс отечественного кино. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Во Франции это есть, во многих странах кино введено в школьную программу. У нас этого нет, но не нам решать", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, "Мосфильм" готов сотрудничать с министерством просвещения РФ для показа фильмов в школах. Шахназаров отметил, что ежедневно он подписывает десятки просьб о бесплатном показе фильмов в регионах.

"Мы разрешаем, постоянно занимаемся этим. Если министерство просвещения хочет заниматься воспитанием детей с помощью кинематографа, мы готовы оказывать максимальную поддержку, но сами мы не можем инициировать", – заключил он.

Летом на "Мосфильме" появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе.

В новом павильоне можно построить любую декорацию: от тропического леса до башен "Москва-Сити". Акустическая система позволяет писать чистый звук прямо на съемочной площадке. Одновременно на площадке могут находиться до тысячи актеров.