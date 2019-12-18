Российские зрители перечислили лучшие фильмы года

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Зрители из России выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".

Безоговорочным лидером явилась заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо. Спустя несколько дней проката ленте удалось установить рекорд, собрав 2 миллиарда долларов.

Кроме того, в списке первых оказались "Джокер" в режиссуре Тодда Филлипса и картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", режиссер которой лично приезжал на премьеру в Москву. Фильм же о становлении главного злодея Готэм-сити взял главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва".

"На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи", – сообщили авторы опроса.

Также россиянами был выбран сериал года, которым стал "Чернобыль", повествующий о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Помимо этого, были названы популярные фильмы и сериалы, которым за год было поставлено наибольшее количество оценок. В их число вошли драма Алексея Сидорова "Т-34" с Александром Петровым в главной роли, а также супергеройские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел". Самым просмотровым сериалом оказалась "Игра престолов", финальный сезон которой вышел в 2019 году.

Ранее кинокритик рассказал, есть ли шансы у российской ленты "Дылда" взять "Оскар". Картина была отобрана в шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке".