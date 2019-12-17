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Критик оценил возможности фильма "Дылда" получить премию "Оскар"

"Завораживающая картина". Есть ли шансы у "Дылды" взять "Оскар"
культура общество эксклюзив

Фото: кадр из фильма "Дылда", режиссер Кантемир Балагов

Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал Москве 24 попадание картины "Дылда", снятой режиссером Кантемиром Балаговым, в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Эксперт уверен: у фильма есть все шансы одержать победу.

"Мрачность – одно из качеств конъюнктуры всех фестивалей и всех международных кинорынков и смотров, куда что-то надо выдвигать. Позитивное кино или веселое кино там считается попсой. "Дылда" идеально вписывается в волну наиболее любимых Западом фильмов отечественных режиссеров 90-х и 2010-х годов. Более того, у нее оказалась очень хорошая судьба: здесь она понравилась даже простым людям. У меня есть две знакомые, самые обычные женщины, которые ходили на этот фильм аж два раза", – объяснил Шпагин.

Я прекрасно понимаю, что в таком мрачном стиле, как снята "Дылда", можно снимать про любое советское время и вообще про все что угодно, показать всех сдвинутыми и пройдет. С другой стороны, Балагов эту позицию доказал структурно. Этот режиссер очевидным образом обладает киномагией. Завораживающая картина. По всем позициям она подходит идеально.
Александр Шпагин
кинокритик

Ранее сообщалось, что российский фильм "Дылда", снятый режиссером Кантемиром Балаговым, вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Известно, что российская лента претендует на награду в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

Помимо "Дылды", в этот список попали фильм польского производства "Тело Христово", сенегальская картина "Атлантика", "Отверженные" французского кинематографа и ряд других. Число заявок на звание лучшего иностранного художественного фильма достигло 93.

Отмечается, что номинанты станут известны 13 января. Церемония вручения наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Фильм "Дылда" повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.

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Соболева Илона

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