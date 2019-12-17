Критик оценил возможности фильма "Дылда" получить премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Дылда", режиссер Кантемир Балагов
Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал Москве 24 попадание картины "Дылда", снятой режиссером Кантемиром Балаговым, в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Эксперт уверен: у фильма есть все шансы одержать победу.
"Мрачность – одно из качеств конъюнктуры всех фестивалей и всех международных кинорынков и смотров, куда что-то надо выдвигать. Позитивное кино или веселое кино там считается попсой. "Дылда" идеально вписывается в волну наиболее любимых Западом фильмов отечественных режиссеров 90-х и 2010-х годов. Более того, у нее оказалась очень хорошая судьба: здесь она понравилась даже простым людям. У меня есть две знакомые, самые обычные женщины, которые ходили на этот фильм аж два раза", – объяснил Шпагин.
Ранее сообщалось, что российский фильм "Дылда", снятый режиссером Кантемиром Балаговым, вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Известно, что российская лента претендует на награду в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Помимо "Дылды", в этот список попали фильм польского производства "Тело Христово", сенегальская картина "Атлантика", "Отверженные" французского кинематографа и ряд других. Число заявок на звание лучшего иностранного художественного фильма достигло 93.
Отмечается, что номинанты станут известны 13 января. Церемония вручения наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Фильм "Дылда" повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.
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