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Общество

11:02

Фильм "Дылда" попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

культура общество досуг

Фото: кадр из фильма "Дылда", режиссер Кантемир Балагов

Российский фильм "Дылда", снятый режиссером Кантемиром Балаговым, вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Известно, что российская лента претендует на награду в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

Помимо "Дылды", в этот список попали фильм польского производства "Тело Христово", сенегальская картина "Атлантика", "Отверженные" французского кинематографа и ряд других. Число заявок на звание лучшего иностранного художественного фильма достигло 93-х.

Отмечается, что номинанты станут известны 13 января. Церемония вручения наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Фильм "Дылда" повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.

Российская картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"

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