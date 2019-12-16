"Союзмультфильм" восстановил советские мультфильмы для показа на большом экране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты киностудии "Союзмультфильм" восстановили качество советских мультфильмов для их дальнейшего показа в кинотеатрах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу студии.

Речь идет о пяти мульфильмах: "Сказка о царе Салтане", "12 месяцев", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты" и "Щелкунчик". Восстановительные работы были необходимы, поскольку современные экраны, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют самые минимальные погрешности изображения.

Сотрудники киностудии восстанавливали картины вручную. Оригинальную пленку оцифровали, после чего каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин и порывов. При этом каждого персонажа отделяли от общего фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Кроме того, специалисты скорректировали цвет фильмов.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Первая серия этого мультфильма вышла на экраны 1 января 1969 года. Премьера двух последних серий от студии "Кристмас Филмз" состоялась в 2006 году.

