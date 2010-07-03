В "Ну, погоди!" появятся новые персонажи

Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди", студия «Союзмультфильм»

В новых сериях мультфильма "Ну, погоди!", показ которых запланирован на лето 2020 года, появятся дополнительные герои. Об этом на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Она обратила внимание, что новые персонажи будут второстепенными, и любые события будут происходить с ними на фоне главных героев –Волка и Зайца. Кто будет озвучивать героев, пока неясно, добавила Слащева.

"Как вы знаете, "Ну, погоди!" – бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания. И мы, конечно, очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта", – цитирует главу "Союзмультфильма" RT.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Первую можно будет увидеть в начале лета 2020 года.

Самая первая серия "Ну, погоди!" вышла на экраны 1 января 1969 года. Премьера двух последних серий от студии "Кристмас Филмз" состоялась в 2006 году. В основе сюжета "Ну, погоди!" лежит полная приключений погоня Волка за Зайцем. Заяц всегда оказывается невредим, а каждая серия оканчивается словами Волка: "Ну, Заяц, погоди!"

Этот мультфильм возглавляет рейтинг любимых мультфильмов россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В июле 2018 года Банк России выпустил памятные монеты в честь 50-летия выхода первой серии "Ну, погоди!". Монеты доступны в двух номиналах – три рубля (из серебра) и 25 рублей (из недрагоценного металла с цветным рисунком, а также без него).

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечают картины "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Умка".

