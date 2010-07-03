"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой

Фото: кадр из мультфильма “Чебурашка и крокодил Гена”
Киностудия "Союзмультфильм" в день рождения Чебурашки представила короткометражный авторский мультфильм "Переезд".
"Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Это короткий шестиминутный мультфильм", – цитирует Агентство "Москва" главу правления студии Юлиану Слащеву.
В ленте использованы анимационные фрагменты и документальные кадры. Режиссером стала Инна Евланникова.
Мультфильм посвящен памяти писателя и сценариста Эдуарда Успенского, сотрудничавшего с "Союзмультфильмом" на протяжении многих лет.
Ранее стало известно, что в день рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа, столичный метрополитен выпустил особую карту "Тройка". Общий тираж лимитированной карты с персонажем составляет десять тысяч экземпляров. Приобрести ее можно в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии, а также всех станциях, которые расположены внутри кольца.
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
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