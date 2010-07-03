В метро появилась карта "Тройка" к 50-летию Чебурашки

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Фото: представлено пресс-службой Московского метрополитена
В день рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа, столичный метрополитен выпустил особую карту "Тройка". На ней изображен Чебурашка с апельсином в лапах, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Дизайн карты был разработан совместно с киностудией "Союзмультфильм".
Общий тираж лимитированной "Тройки" с любимым мультперсонажем составляет десять тысяч экземпляров. Приобрести карту можно с 20 августа в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии, а также всех станциях, которые расположены внутри кольца.
Выпуск тематических карт "Тройка", посвященным знаковым событиям, уже стал традицией столичной подземки. В частности, в середине августа в продажу поступила лимитированная серия карт "Тройка" на тему "Литература и театр" от проекта "Привет, Москва!". Она выполнена в трех видах дизайна с авторскими изображениями от иллюстраторов Оли Марченко, Ксении Стойлик и Олеси Щукиной. Тираж серии составил 30 тысяч штук.
Помимо карт, пассажиры метро могут купить альтернативные носители с функциями "Тройки": силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Они доступны в сувенирных магазинах подземки, а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирной продукцией.
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