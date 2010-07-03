В продаже появились посвященные "Городу образования" карты "Тройка"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичной подземке поступила в продажу серия карт "Тройка" в честь форума "Город образования", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В продажу поступили 10 тысяч экземпляров тематической транспортной карты "Тройка". Приобрести ее можно в столичной подземке с 14 августа. Функционал карты останется прежним. С ее помощью горожане могут оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах и аэроэкспрессах, а также более 50 городских услуг.
Также владельцы карт могут присоединиться к программе лояльности "Город", которая действует с июня прошлого года. Пассажиры могут получать скидки и бонусы у 280 партнеров, всего же в столице более шести тысяч магазинов, кафе и аптек, где можно получить бонусы.
Для метро выпуск тематических карт стало уже настоящей традицией. В июле в продажу поступили карты "Тройка" с изображением большой панды. Приобрести карты с эксклюзивным дизайном можно в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии, а также на всех станциях внутри кольца. Выпуск "Панды-тройки" приурочили к приезду в Москву пары бамбуковых медведей из Китая.
А к концу этого года столичное метро обещает выпустить карты с изображением хоккеиста американского клуба Washington Capitals, игрока сборной России Александра Овечкина. В павильоне МЦД на Киевской площади пройдет автограф-сессия хоккеиста. Первым, кто купит "Тройку" с изображением спортсмена, подарят сувениры от Овечкина или годовые проездные.
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года. В сувенирных магазинах пассажиры могут купить проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты. Держатель карты может в любой момент отказаться от ее дальнейшего использования и получить обратно залоговую стоимость в размере 50 рублей.
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