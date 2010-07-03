Пользователями программы лояльности карты "Тройка" стали более полумиллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 500 тысяч человек присоединились к программе лояльности карты "Тройка" – "Город" за время ее работы. Из них 335 тысяч получают и тратят бонусы с начала 2019 года.

Ежемесячно к программе лояльности присоединяются более 45 тысяч новых пользователей. С начала года участники программы накопили более 62 миллионов бонусов. Их можно использовать в шести тысячах торговых точек Москвы и области, а также для пополнения билета "Кошелек".

При пополнении билета "Кошелек" пассажиры списали более 18 миллионов бонусов, еще порядка 1,8 миллиона – у остальных партнеров программы лояльности.

Программу лояльности запустили 25 июня 2018 года. Зарегистрироваться в программе можно на сайте или в мобильном приложении "Город". При пополнении билета "Кошелек" на сумму от 250 рублей пользователи программы получают 3% от внесенной суммы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц в метрополитене. Пилотный проект начнется до конца года.