"Тройка" с портретом Овечкина поступит в продажу в конце года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

К концу года в продажу поступит транспортная карта "Тройка" с портретом хоккеиста американского клуба Washington Capitals, игрока сборной России Александра Овечкина.

"Вместе с известным спортсменом мы проводим акцию "Будь в форме", цель которой – рассказать, как важно поддерживать себя в хорошей физической форме и заниматься спортом", – рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

В павильоне МЦД на Киевской площади пройдет автограф-сессия хоккеиста. Первым, кто купит "Тройку" с изображением спортсмена, подарят сувениры от Овечкина или годовые проездные.

33-летний нападающий выступает за клуб НХЛ Washington Capitals, в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" – приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичной подземки смогут заказать собственный дизайн транспортной карты "Тройка".

Сейчас "Тройкой" можно оплатить более 50 сервисов, в том числе посещение 45 музеев и выставочных залов. Кроме того, картой можно воспользоваться для оплаты проезда по канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор и на всех видах городского общественного транспорта. Она действует в метро, на Московском центральном кольце, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

Пассажирам, которые используют билет "Кошелек", также доступна программа лояльности "Город".

Карту можно приобрести в кассах и новых автоматах по продаже билетов метрополитена, автоматизированных киосках ГУП "Мосгортранс" и пригородных железнодорожных кассах, отмеченных информационными стикерами. Держатель карты может в любой момент отказаться от ее дальнейшего использования и получить обратно залоговую стоимость в размере 50 рублей.

