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13:48

Московский транспорт украсят персонажи "Союзмультфильма"

город транспорт культура

13:48

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Фото: пресс-служба Мосгортранса

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в честь 50-летнего юбилея мультфильмов "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" изображения героев этих произведений появятся на столичном автобусе маршрута № м9, поезде метро Серпуховско-Тимирязевской линии и 100 остановках городского транспорта.

Кроме того, в продажу поступят 40 тысяч тематических карт "Тройка", а в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" и в витринах на стойках "Живое общение" можно будет приобрести продукцию с дизайном "Союзмультфильма". Вместе с тем в сентябре ЦОДД запустит два "детских" паркона с героями мультфильмов и выпустит светоотражающие браслеты.

Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов выразил уверенность, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев. Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева добавила, что совместный проект с московским транспортом напомнит горожанам и гостям столицы о любимых персонажах и поможет взглянуть на них с новой стороны.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Союзмультфильма" на ВДНХ создадут семь интерактивных мультимедийных зон. В фотозоне с функцией дополненной реальности посетители смогут сделать фото в компании мультипликационных персонажей, а также со знаменитыми мультартефактами – например, с телефонной будкой Чебурашки. В других зонах можно будет самому стать героем мультфильма с помощью технологии захвата движения или иммерсивного купольного экрана.

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город транспорт культура

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