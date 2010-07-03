В павильоне "Союзмультфильма" на ВДНХ представят семь мультимедийных зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В павильоне "Союзмультфильма" на ВДНХ создадут семь интерактивных мультимедийных зон, передает РИА Новости.
В фотозоне с функцией дополненной реальности посетители смогут сделать фото в компании мультипликационных персонажей, а также со знаменитыми мультартефактами – например, с телефонной будкой Чебурашки. В других зонах можно будет самому стать героем мультфильма с помощью технологии захвата движения или иммерсивного купольного экрана.
Работы по техническому оснащению начнутся уже осенью.
Ранее стало известно о планах "Союзмультфильма" создать 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции" – в частности, "Крокодила Гены", "Чебурашки" и "Попугая Кеши". По словам художника-постановщика киностудии Юрия Пронина, эти версии уже существуют, и сейчас продюсеры ищут варианты их реализации. До этого сообщалось, что киностудия планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
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