В павильоне "Союзмультфильма" на ВДНХ представят семь мультимедийных зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В павильоне "Союзмультфильма" на ВДНХ создадут семь интерактивных мультимедийных зон, передает РИА Новости.

В фотозоне с функцией дополненной реальности посетители смогут сделать фото в компании мультипликационных персонажей, а также со знаменитыми мультартефактами – например, с телефонной будкой Чебурашки. В других зонах можно будет самому стать героем мультфильма с помощью технологии захвата движения или иммерсивного купольного экрана.

Работы по техническому оснащению начнутся уже осенью.

Ранее стало известно о планах "Союзмультфильма" создать 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции" – в частности, "Крокодила Гены", "Чебурашки" и "Попугая Кеши". По словам художника-постановщика киностудии Юрия Пронина, эти версии уже существуют, и сейчас продюсеры ищут варианты их реализации. До этого сообщалось, что киностудия планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".