Маршрут-квест к 80-летию ВДНХ появился на портале "Узнай Москву"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут-квест, приуроченный к 80-летию ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ – крупнейший культурно-исторический комплекс и одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История здесь на каждом шагу. Не пропустить ничего важного гостям поможет новый интерактивный гид. На такую экскурсию не нужно записываться и приезжать к определенному времени. Отправляйтесь на прогулку, когда удобно. Маршрут рассчитан на 80 минут", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Маршрут получил название "80 лет ВДНХ за 80 минут". Пользователи портала могут познакомиться с историей и достопримечательностями выставочного комплекса, а также проверить свои знания после прохождения маршрута.

Те, кто правильно ответит на 11 вопросов, смогут принять участие в конкурсе и получить памятные подарки – футболки с фирменным принтом павильона "Умный город".

Записываться на экскурсию заранее и приезжать к определенному времени не нужно, отправиться на прогулку можно в любое удобное время. Маршрут протяженностью полтора километра рассчитан на 80 минут. Для того чтобы найти его описание, необходимо открыть вкладку "Маршруты" на главной странице портала. Все достопримечательности обозначены на интерактивной карте. Экскурсия и квест есть также в приложении для смартфонов, доступном в App Store и Google Play.

Начнется экскурсия у арки Главного входа ВДНХ. Затем она ведет по Центральной аллее ВДНХ, мимо фонтанов и цветников до павильона № 1 "Центральный". За ним расположен фонтан "Дружба народов". От него можно пройти к трем самым красочным павильонам ВДНХ. Затем прогулка приведет к другому знаменитому фонтану ВДНХ – "Каменный цветок".

Следующая точка маршрута – павильон № 58 "Земледелие", а за ним павильон "Космос". Свернув от него вправо и пройдя по аллее, можно увидеть павильон № 62 "Охрана природы". Завершится маршрут в павильоне "Умный город".

После экскурсии пользователи портала смогут не только пройти квест, но и поучаствовать в фотоконкурсе. Он проводится до 4 августа включительно. Для участия нужно сделать селфи с роботом "Умный город" и выложить это фото в любую социальную сеть с хештегами #ВДНХ80, #УмныйГородВДНХ и #SmartCityVDNH.

Затем надо сделать скриншоты поста и результата квеста и показать их сотрудникам павильона "Умный город" на стойке информации. Первые 80 участников, которые правильно ответят на все вопросы квеста и выполнят условия конкурса, получат призы.

Ранее Сергей Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием. Он отметил, что Выставка будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи.

Юбилей Выставка будет отмечать с 1 по 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий.

На площади Промышленности все дни празднования в 16:00 и 19:00 будут показывать новую версию балета "Светлый ручей" в исполнении солистов Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Постановку создали специально к юбилею ВДНХ.

В юбилейные дни с 22:00 до 00:00 на арке Главного входа будут показывать 3D-проекционное шоу по мотивам истории ВДНХ – в течение семи минут используют 12–15 проекций. Шоу расскажет историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.