"Крокодила Гену" и "Попугая Кешу" снимут в 3D

Фото: кадр из мультфильма “Попугай Кеша”, "Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" планирует создать 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции". Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин.

"Поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации", – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".

По данным ВЦИОМ самым любимым мультфильмом россиян является "Ну, погоди!". За него проголосовали 65% респондентов, вторую строчку занимает "Каникулы в Простоквашино" (31%) и на третьем месте расположился мультсериал "Маша и медведь" (16%).

В список самых популярных среди россиян также попали "Винни пух"(13%), "Чебурашка и крокодил Гена" (10%), "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане" (по 8%).

