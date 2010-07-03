Россияне назвали любимые мультфильмы

Самым любимым мультфильмом россиян стал "Ну, погоди!". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что мультфильм "Ну, погоди!" возглавил первую строчку рейтинга, за него проголосовали 65% респондентов, вторую строчку занимает "Каникулы в Простоквашино" (31%) и на третьем месте расположился мультсериал "Маша и медведь" (16%).
В список самых популярных среди россиян также попали "Винни пух"(13%), "Чебурашка и крокодил Гена" (10%), "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане" (по 8%).
Опрос ВЦИОМ был проведен 9 июня нынешнего гола. Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
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