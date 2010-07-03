"Союзмультфильм" отстоял право на персонажей "Маугли"

Фото: www.youtube.com/Мультики студии Союзмультфильм
Суд признал исключительное право "Союзмультфильма" на изображения персонажей мультика "Маугли". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы студии.
"Суд кассационной инстанции отказал в утверждении мирового соглашения и удовлетворил жалобу киностудии "Союзмультфильм", оставив в силе решение суда первой инстанции, которым была признана правота издательства "АСТ", – говорится в сообщении.
Речь идет о судебном процессе, который длился с 2015 года, когда издательство АСТ требовало запретить распространение книжки "Маугли" издательства "Самовар", которая в качестве иллюстраций использовала персонажей из советского мультфильма. Это послужило поводом для обращения в суд, поскольку издательство АСТ получило законные права на персонажей у киностудии "Союзмультфильм".
Издательство "Самовар" в свое время уверяло, что иллюстрации в книгах были опубликованы с согласием художников-постановщиков мультфильма, которые работают в киностудии.
В киностудии выразили надежду, что принятое судом решение подтолкнет других участников рынка к заключению лицензионных договоров и соблюдению прав авторов.
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
Также сообщалось, что на базе "Союзмультфильма" создадут анимационный технопарк. В нем будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация.
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