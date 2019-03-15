5 фактов о герое чешской анимации Гурвинеке

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", премьеру которого Минкульт поставил на праздничный уик-энд 7 марта, передвинув таким образом показ мультика "Королевский корги", поссорил чиновников с Ассоциацией владельцев кинотеатров и крупнейшими киносетями. Они неделю бойкотировали "Гурвинека", и, наконец, запрет на его демонстрацию снят. Портал Москва 24 рассказывает об одном из символов чешской культуры ХХ века – "веселом человечке", мультики о котором показывали по советскому телевидению. Вот что нужно знать о герое анимационного фильма, который с 16 марта все-таки можно увидеть в широком прокате.

Скриншот мультфильма "Гурвинек". Режиссеры: Мартин Котик, Инна Евланникова, Джеспер Мюллер; сценарий: Петр Неповим, Дан Хардер. Производство: Киностудия имени М. Горького

1. ﻿Гурвинек – сын Спейбла

У чехов свой аналог Гомера Симпсона появился еще в начале 1920-х – почти за 70 лет до выхода первого эпизода мультсериала о похождениях семейки из Спрингфилда. Лысый, пучеглазый, ленивый, не суперинтеллигентный, но при этом находчивый, добродушный и вообще приятный в общении – чешского Гомера звали Спейблом. Он был куклой-марионеткой – созданием чешского режиссера Йосефа Скупы, основателя одного из самых известных кукольных театров мира в городе Пльзень. Так вот, для одной из постановок в 1926 г. Скупа придумал миниатюрную копию Спейбла – Спейблика, который со временем и стал Гурвинеком, сыном "чешского Гомера Симпсона". При этом никто не знает, откуда возникло имя Гурвинек.

2. ﻿Гурвинек при этом не Барт

Назвать Гурвинека "чешским Бартом Симпсоном" нельзя: мальчуган хоть и шалун, но не оторва. Кроме того, он вполне дисциплинирован и время от времени задает энциклопедические вопросы, на которые у Спейбла, естественно, нет ответов. Чехи гордятся Гурвинеком точно так же, как мы Чебурашкой, а бельгийцы – Тинтином.

Видео: YouTube/Polok Faust

﻿3. Гурвинек – антифашист

В 1938 году, после Мюнхенского соглашения, постановки Скупы, ради которых чехи специально ездили в Пльзень, приобретают политический оттенок – многие из них запрещают. Театр же закрывается в 1944 году, когда выясняется, что Скупа подпольно слушает иностранные радиостанции, – знаменитого режиссера отправляют в дрезденскую тюрьму на пять лет. Можно сказать, что чешский мальчик косвенно поучаствовал в Сопротивлении.

4. ﻿Гурвинек – веселый человечек

После окончания войны Скупа становится одним из главных кукловодов Восточной Европы, а Гурвинек – воплощением беззаботного социалистического детства в Чехословакии. В 1956 году его зачисляют в "Клуб веселых человечков", придуманный редакцией советского журнала "Веселые картинки". Ваши бабушки отлично помнят советские мультики с участием этой компании – "Ровно в три пятнадцать…" или "Где я его видел?". Телеверсии спектаклей об Гурвинеке показывались почти во всех странах соцлагеря – их продолжают создавать на чешском ТВ и сегодня. Про Спейбла и его сына снято сразу несколько полнометражных анимационных лент, самая свежая из которых – как раз выходящий на экраны чешско-российско-бельгийский проект "Гурвинек. Волшебная игра".

Видео: YouTube/Александр Козлитин



﻿5. Гурвинек против корги

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", созданный при участии российского режиссера-аниматора Инны Евланниковой и Минкульта, попал в центр скандала. Он возник из-за требования Министерства культуры перенести ради "Волшебной игры" премьеру бельгийского мультика "Королевский корги" с 7 марта на другую дату. Прокатчик согласился, но Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети "Каро", "Киномакс" и "Синема Star" объявили бойкот Гурвинеку. Поэтому яркая, динамичная и небанальная история, в которой есть отсылки к работам Миядзаки или к "Лабиринту Фавна" Гильермо дель Торо, в первый уик-энд провалилась в прокате. Хорошая новость: 16 марта "Гурвинек. Волшебная игра" вернется в расписание крупных сетей кинотеатров. Что же касается мультфильма про симпатичную и очень своенравную собаку, то он появится в российском прокате с 21 марта.

Видео: YouTube/iVideos