Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:27

Три миллиона человек видят именные составы метро за полгода – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

13:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около трех миллионов человек видят именные составы Московского метрополитена за полгода. Они рассказывают пассажирам о Победе, заводах, об истории столицы, есть также поезд "Акварель" с картинами внутри.

Как отметил Сергей Собянин, в среднем именной состав ходит полгода, и за это время его видят три миллиона человек.

"У московского метро есть традиция запускать тематические поезда. Сейчас их 13 на линиях", – написал мэр Москвы на своей странице "ВКонтакте".

В июле запустили на Таганско-Краснопресненской линии тематический поезд "Спасибо, донор!".

Также в метро был запущен поезд, посвященный Московским центральным диаметрам. Он имеет пять сдвоенных вагонов, оформленных в цвет каждого из пяти диаметров. В вагонах рассказывается о протяженности линий и количестве станций, времени в пути, способах оплаты, об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута.

15 мая Московскому метрополитену исполнилось 84 года. По этому случаю в метро установили специальную стену, где можно было от руки написать поздравление, стойки "Живое общение" украсили воздушными шарами и цифрами "84". Также более 450 тысяч человек увидели парад поездов в метро, который прошел 18 мая на Кольцевой линии.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика