Три миллиона человек видят именные составы метро за полгода – Собянин

13:27
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Около трех миллионов человек видят именные составы Московского метрополитена за полгода. Они рассказывают пассажирам о Победе, заводах, об истории столицы, есть также поезд "Акварель" с картинами внутри.
Как отметил Сергей Собянин, в среднем именной состав ходит полгода, и за это время его видят три миллиона человек.
"У московского метро есть традиция запускать тематические поезда. Сейчас их 13 на линиях", – написал мэр Москвы на своей странице "ВКонтакте".
В июле запустили на Таганско-Краснопресненской линии тематический поезд "Спасибо, донор!".
Также в метро был запущен поезд, посвященный Московским центральным диаметрам. Он имеет пять сдвоенных вагонов, оформленных в цвет каждого из пяти диаметров. В вагонах рассказывается о протяженности линий и количестве станций, времени в пути, способах оплаты, об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута.
15 мая Московскому метрополитену исполнилось 84 года. По этому случаю в метро установили специальную стену, где можно было от руки написать поздравление, стойки "Живое общение" украсили воздушными шарами и цифрами "84". Также более 450 тысяч человек увидели парад поездов в метро, который прошел 18 мая на Кольцевой линии.
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