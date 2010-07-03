Три миллиона человек видят именные составы метро за полгода – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около трех миллионов человек видят именные составы Московского метрополитена за полгода. Они рассказывают пассажирам о Победе, заводах, об истории столицы, есть также поезд "Акварель" с картинами внутри.

Как отметил Сергей Собянин, в среднем именной состав ходит полгода, и за это время его видят три миллиона человек.

"У московского метро есть традиция запускать тематические поезда. Сейчас их 13 на линиях", – написал мэр Москвы на своей странице "ВКонтакте".

В июле запустили на Таганско-Краснопресненской линии тематический поезд "Спасибо, донор!".

Также в метро был запущен поезд, посвященный Московским центральным диаметрам. Он имеет пять сдвоенных вагонов, оформленных в цвет каждого из пяти диаметров. В вагонах рассказывается о протяженности линий и количестве станций, времени в пути, способах оплаты, об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута.

15 мая Московскому метрополитену исполнилось 84 года. По этому случаю в метро установили специальную стену, где можно было от руки написать поздравление, стойки "Живое общение" украсили воздушными шарами и цифрами "84". Также более 450 тысяч человек увидели парад поездов в метро, который прошел 18 мая на Кольцевой линии.

